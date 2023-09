Politistii Formatiunii Ordine Publica Costesti au actionat pentru prevenirea si combaterea transportului ilicit de materiale lemnoase, pe raza de competenta, imprejurare in care au depistat un tanar de 20 de ani, din comuna Mihaesti, care transporta material lemnos cu o autoutilitara.Cu sprijinul unui specialist silvic, s-a stabilit ca in mijlocul de transport se gasea cantitatea de 0,513 mc de material lemnos, in plus fata de cantitatea inscrisa in avizul de insotire.Ca urmare a abaterii, ... citeste toata stirea