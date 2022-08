Amenintat cu toporul si cutitul!

Un conflict a avut loc intre trei tineri de etnie roma din comuna Calinesti, satul Valea Corbului. Doi dintre ei au ajuns in arest in urma scandalului dupa ce si-au amenintat adversarul cu un topor si cu un cutit.Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Calinesti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Topoloveni, au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de amenintare, tulburarea ordinii si linistii publice, si portul fara drept sau ... citeste toata stirea