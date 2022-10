Amenzi de peste 76 mii lei date de DSV

Controalele desfasurate de Directia Sanitar Veterinara Arges si sanctiunile date pentru neregurile gasite s-au inasprit in ultima perioada.Astfel, in urma unei statitstici facute pe ultima luna a verii, ultima care a fost centralizata, pentru neconformitatile constatate, consilierii DSVSA Arges au aplicat 16 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 76 800 lei. Totodata a fost dat si 1 avertisment scris. Printre sanctiunile aplicate de DSV au fost: # 2 amenzi in valoare de 11 200 lei ... citeste toata stirea