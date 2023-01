Amenzi si dosare penale in urma actiunii "Foc de Artificii"

In perioada 21 noiembrie 2022 - 04 ianuarie 2023, politistii argeseni au participat la actiunea "FOC DE ARTIFICII", declansata la nivel national, pentru verificarea legalitatii operatiunilor cu articole pirotehnice desfasurate de persoanele fizice si juridice, si atrage atentia cu privire la utilizarea responsabila a acestora. M.D.Obiectivele urmarite in cadrul acestor activitati au fost:- constientizarea pericolelor in cazul utilizarii necorespunzatoare a articolelor pirotehnice, sens in ... citeste toata stirea