Amenzi usturatoare pentru o femeie de afaceri care a parcat pe un loc pentru persoane cu handicap. Femeia a tipat la politisti

Un echipaj mixt, format dintr-un politist si un jandarm, din cadrul Sectiei de Politie Rurala Albota, a observat, in parcarea unui centru comercial din comuna Bradu, aflat la cateva sute de metri de intrarea in Pitesti, un autoturism stationat pe unul dintre locurile destinate persoanelor cu handicap, in care se afla o femeie. Echipajul a procedat la legitimarea persoanei in cauza, o femeie de afaceri din Arges. Numai ca aceasta nu a prezentat documente care sa ateste dreptul de a parca pe ... citeste toata stirea