Americanul Bruce Massey a semnat cu FC Arges Basketball

FC Arges Basketball a anuntat transferul celui de-al saselea jucator strain. Echipa pregatita de sarbul Milan Mitrovic a ajuns la o intelegere cu americanul Bruce Massey, baschetbalist ce evolueaza pe pozitia 2.Bruce are 32 ani, s-a nascut in statul Maryland, masoara 190 centimetri si evolueaza la pozitiile 1-2. El a avut un sezon 2021-2022 plin, datorita numarului mare de meciuri jucate. A debutat in Turcia, unde a evoluat pentru Ormanspor, iar in 32 meciuri a inregistrat medii de 15.6 ... citeste toata stirea