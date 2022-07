Amical incheiat nedecis!

FC Arges si CS Mioveni s-au intalnit acum cateva zile in ultimul amical dinaintea inceperii noului sezon competitional. Partida disputata pe arena din Trivale s-a incheiat nedecis, 2-2, fiind o repetitie utila pentru staff-urile celor doua formatii argesene inaintea debutului in noua editie a Ligii I.Meciul a avut doua reprize diametral opuse, prima controlata de oaspeti, iar cea de-a doua, la discretia gazdelor. Mioveniul a deschis scorul dupa 25 de minute prin Voinea, in urma unui ... citeste toata stirea