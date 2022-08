Amintiri de la Inuri: unde se inchide o scoala se deschide un muzeu

In sud-estul judetului Arges, la Inuri - un sat al fostei comune devenite oras Topoloveni - se afla un mic muzeu ce poarta numele mitropolitului ortodox Daniil Topoloveanu. E fosta scoala de la Inuri, locul de care isi leaga amintirile cateva generatii de copii ai catunului candva izolat de restul lumii In comuna Topoloveni care cuprindea in urma cu un veac si jumatate doar trei sate, respectiv Topoloveni, Carcinov si Inuri, cu o populatie de circa 650 de locuitori, functiona, la 1830, o scoala ... citeste toata stirea