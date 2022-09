Ampla actiune de ecologizare la Mioveni

In ciuda ploii de sambata dimineata, voluntarii au raspuns pozitiv solicitarii Primariei orasului Mioveni, demonstrand inca o data ca, atunci cand exista vointa, totul devine posibil.Cu aceasta ocazie a fost marcata Ziua de Curatenie Nationala in cadrul proiectului "Let's do it, Romania!" Reusita acestei ample actiuni se datoreaza elevilor din unitatile de invatamant de pe raza orasului Mioveni care alaturi de cadrele didactice si de voluntarii din cadrul Primariei Mioveni si serviciile ... citeste toata stirea