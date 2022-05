ANAF a luat la ochi profesorii care fac meditatie

Agentia Nationala de Administrare Fiscala continua sa extinda materialele informative dedicate persoanelor fizice si juridice pentru a incuraja cat mai mult conformarea fiscala voluntara a contribuabililor.Astfel, Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obtinute din meditatii, acordate in particular de persoanele fizice, a fost publicat pe portalul ANAF. In acest sent, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) vine in sprijinul contribuabililor persoane fizice care ... citeste toata stirea