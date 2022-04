Andrei Prepelita: "Avem un complex, nu putem marca!"

La finalul partidei de luni seara, cu CFR Cluj, pierduta de FC Arges, scor 0-2, Andrei Prepelita, antrenorul pitestenilor, era extrem de dezamagit de rezultatul final.Tehnicianul i-a reprosat lui Tofan eliminarea din minutul 77, iar lui Joao Miguel gafa din prima repriza care a dus la deschiderea scorului: "Sunt dezamagit. O prima repriza in care CFR Cluj nu ne-a pus probleme mari. Am controlat jocul, am ajuns in situatii bune, dar am luat decizii gresite. Apoi, un cadou facut la fel ca la ... citeste toata stirea