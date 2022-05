Andrei Prepelita: "Calificarea nu s-a pierdut acum"

Antrenorul Andrei Prepelita considera ca FC Arges a pierdut calificarea in finala Cupei in partida din tur, de la Voluntari, pierduta de alb-violeti, cu 0-2.Tehnicianul gruparii din Trivale este convins ca pitestenii puteau reintra in cartile calificarii daca Serban transforma acel penalty: "Am vrut sa intoarcem soarta calificarii in favoarea noastra si cred ca puteam sa o facem daca am fi marcat din acel 11 metri. Am fi avut mai apoi timp si pentru golul doi. Pacat ca l-am ratat. As fi vrut ... citeste toata stirea