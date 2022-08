Andrei Prepelita: "Mergem la Mioveni sa castigam"

Andrei Prepelita, antrenorul echipei FC Arges, este increzator inaintea duelului cu CS Mioveni.Tehnicianul gruparii din Trivale nu ia in calcul decat victoria in aceasta partida: "E un derby argesean, cu ambitii multe. Echipa din Mioveni e bine organizata. Au pierdut putine puncte pe teren propriu. Sunt periculosi la unele faze de atac, ati vazut ca si la Craiova, pe o astfel de faza ofensiva, au obtinut penalty in ultimul minut de joc. Insa mergem sa castigam la Mioveni, mai ales ca venim ... citeste toata stirea