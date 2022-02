Andrei Prepelita: "Ne vom lupta pentru fiecare minge!"

Andrei Prepelita, antrenorul echipei FC Arges, este constient de dificultatea partidei cu FC Voluntari, insa ramane optimist.Tehnicianul gruparii din Trivale nu vrea sa puna presiune pe jucatori, insa le cere acestora sa dea totul pe teren: "Este un meci ca oricare altul. Tot 3 puncte sunt puse in joc. Ne-am pregatit bine, suntem increzatori, baietii arata o forma buna in ultimele meciuri. Preconizam asta, am spus-o si in conferintele anterioare. Ma bucur ca suntem practic la mana noastra. ... citeste toata stirea