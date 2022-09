Andrei Prepelita: "Nu imi dau demisia"

Antrenorul Andrei prepelita a fost foarte dezamagit de scorul final la sfarsitul partidei cu CFR Cluj, pierduta de FC Arges, la limita, 0-1.Tehnicianul gruparii din Trivale a anuntat ca nu vrea sa plece de la echipa si le-a cerut fanilor sa-i sustina pe jucatori: "M-am obisnuit cu scandarile tribunei, nu stiu ce doresc de la mine. Sincer, eu i-am respectat, am vorbit frumos despre ei. Sunt si pitestean, m-am intors cu sufletul acasa. Ca antrenor, am salvat echipa de la retrogradare, am dus-o ... citeste toata stirea