Andrei Prepelita: "Nu mi-am pierdut increderea in echipa"

Chiar daca a castigat partida si a acumulat noua puncte dupa primele sase runde, Andrei Prepelita, tehnicianul celor de la FC Arges, considera ca nu primeste respectul cuvenit."Veneam dupa doua infrangeri, din punctul meu de vedere cea cu Craiova clara, dar daca ne gandim de unde am plecat, plus un meci bun la Rapid... Eu nu mi-am pierdut niciun moment increderea in echipa. Sunt constient de ceea ce fac si ce jucatori am. A fost o saptamana grea, cu multa presiune negativa din partea unora. ... citeste toata stirea