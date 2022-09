Andrei Prepelita: "O greseala individuala ne-a costat"

La finalul partidei cu FC Hermannstadt, pierduta de FC Arges, scor 0-1, tehnicianul gazdelor, Andrei Prepelita, a pus esecul pe seama greselilor personale ale elevilor sai.Tehnicianul gruparii din Trivale regreta lipsa de eficacitate in fata portii: "Am avut initiativa, in a doua repriza am fortat si am avut ceva sanse de gol. Din pacate, o greseala individuala si am primit acel gol. Poate Lato putea sa fie mai aproape la acea faza, dar dupa nu a fost un sut imparabil. A avut ocazii ... citeste toata stirea