Andrei Prepelita: "Traversam o perioada buna si trebuie sa castigam"

Antrenorul Andrei Prepelita nu concepe decat victoria in partida cu FC Hermannstadt. Chiar daca sibienii sunt o echipa nou-promovata, tehnicianul pitestean nu subestimeaza adversarul si le cere elevilor sai sa dea totul pe teren pentru a obtine victoria.Prepelita este pus in garda de rezultatele adversarului: "Avand in vedere ca jucam acasa, ne dorim sa castigam cele 3 puncte. Sunt foarte importante pentru noi, traversam o perioada buna si speram sa continuam. Intalnim un adversar in forma, ... citeste toata stirea