Andrei Prepelita: "Urmeaza alta finala"

FC Arges pastreaza sanse pentru calificarea in play-off-ul Ligii 1, dupa victoria de luni seara, din deplasare, cu Farul Constanta, scor 1-0.Andrei Prepelita, tehnicianul echipei din Trivale, este multumit ca a reusit sa contracareze jocul formatiei lui Gheorghe Hagi, unul bazat foarte mult pe atac: "Era important sa le blocam acea constructie in trei, stiam ca vor sa impinga benzile foarte sus. Cred ca am contracarat bine jocul lor. Prima repriza a fost echilibrata, apoi ei au pus presiune ... citeste toata stirea