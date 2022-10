Andrei Prepelita: "Usor, usor, vom forma o echipa buna"

La finalul partidei cu Universitatea Craiova, castigata de FC Arges, la limita, scor 1-0, Andrei Prepelita, antrenorul echipei pitestene, s-a declarat multumit de evolutia jucatorilor sai.Tehnicianul gruparii din Trivale este convins ca alb-violetii pot reveni pe locurile de play-off: "Ghinionul nu putea tine la nesfarsit. Baietii au luptat, au stat foarte bine pe teren, au interpretat foarte bine jocul si am contracarat adversarul. Stiam ce joaca Craiova, am inceput intr-un 4-3-3, apoi am ... citeste toata stirea