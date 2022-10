Andrei Prepelita: "Vom arata din ce in ce mai bine"

Andrei Prepelita, antrenorul echipei FC Arges, isi doreste foarte mult ca alb-violetii sa se impuna in aceasta partida pentru a mai urca cateva locuri in clasament.Tehnicianul gruparii din Trivale spune ca jocul echipei sale este in crestere si asteapta ca elevii sai sa confirme acest lucru si pe teren: "Vom avea un meci greu, dar ne pregatim foarte bine ca sa-l castigam.Voluntari e o echipa solida, cu experienta, cu care anul trecut am avut multe dueluri. Speram sa continuam seria ... citeste toata stirea