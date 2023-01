Andrei Tircoveanu a semnat cu FC Arges

FC Arges a perfectat astazi cel de-al doilea transfer din aceasta iarna. Clubul din Trivale a anuntat ca a ajuns la un acord pentru 1 an si 6 luni cu fotbalistul Andrei Costin Tircoveanu. Mijlocasul in varsta de 25 de ani, originar din Bucuresti, a evoluat in prima parte a acestui sezon la FC Botosani. M.D.Tircoveanu a imbracat tricoul moldovenilor in 12 partide, reusind o pasa de gol. Dinamo, Gaz Metan Medias, Viitorul Constanta si Concordia Chiajna sunt echipele bifate de Andrei pana acum. ... citeste toata stirea