Andrei Tofan, capitanul echipei FC Arges, a anuntat ca ia in calcul sa plece din Trivale in aceasta vara, dupa ce alb-violetii au retrogradat. Fundasul i-a distrus pe strainii din lot, evidentiind faptul ca acestia au beneficiat de un statut special si au fost mult mai bine platiti decat romanii aflati la echipa. M.D."Am luat 6 goluri, stiam ca e greu, dar am demonstrat ca am avut incredere. Sunt foarte suparat, am muncit aici 6 ani, am dat totul, sunt pitestean. Mi-e rusine sa ies pe strada, ... citeste toata stirea