Ansamblul Plai de Dor, locul 1 in Serbia

Ansamblul Plai de Dor a obtinut locul I pentru Romania, in cadrul Festivalului International-Concurs "Belgrade Award". Concursul a fost organizat in Serbia sub patronajul FIDAF - Federation of International Dance Festivals.Sub coordonarea maestrului coregraf Catalin Oancea, tinerii pastratori ai traditiilor populare romanesti din cadrul Centrului Cultural Mioveni au reusit, inca o data, sa-si demonstreze valoarea. Astfel, acestia au obtinut atat locul I in cadrul festivalului, cat si premiul ... citeste toata stirea