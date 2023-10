La o zi distanta dupa infrangerea din Ghencea, cu CSA Steaua, scor 1-3, antrenorul Eugen Beza a declarat la Radio Sport Total FM ca si-a dat demisia de la FC Arges, motivandu-si decizia cu faptul ca nu poate trece peste evolutia echipei din meciul cu Steaua."Nu pot sa trec peste ce s-a intamplat ieri la meciul cu Steaua, echipa nu pierduse de cateva etape, am jucat bine cu Selimbar, am castigat clar la Alexandria si cu Dej, dar eu simt ca poate e nevoie de altcineva. Am venit aici cu inima ... citeste toata stirea