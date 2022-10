Antrenorul Marius Croitoru, prezentat oficial!

Marius Croitoru, antrenorul echipei FC Arges, a fost prezentat ieri in cadrul unei conferinte de presa care a avut loc in sala de sedinte a Primariei Pitesti. Tehnicianul gruparii din Trivale a semnat o intelegere valabila pe 1 an si 7 luni, obiectivul fiind calificarea in play-off.Debutul lui Croitoru pe banca tehnica a pitestenilor va avea loc duminica, de la ora 18.15, in deplasarea de la UTA Arad. Croitoru vrea sa-si implementeze propriul stil de joc: "Este o placere deosebita sa antrenez ... citeste toata stirea