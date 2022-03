Anvelopele de iarna obligatorii si in aceasta perioada

In contextul in care, calendaristic, a venit primavara, conducatorii auto se intreaba daca isi pot echipa masina cu anvelope pentru sezonul cald. Astfel, desi nu exista nicio data anume prevazuta prin lege la care conducatorii auto sa schimbe anvelopele masinii, perioada practicata pentru echiparea cu anvelope de iarna este, in general, noiembrie-martie.Legea din Romania nu prevede o data anume pana la care trebuie montate pe masina cauciucurile de iarna sau la care trebuie sa fie inlocuite ... citeste toata stirea