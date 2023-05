Pe 3 iunie se implinesc 20 de ani de cand a aparut Piky, mascota Apa Canal 2000.Astfel, in cadrul Programului Educational Piky, Apa Canal 2000 a organizat in acest an concursul de desene "Apa inseamna viata, nu o risipi!", in colaborare cu Inspectoratul Scolar Arges si Muzeul Judetean, concurs dedicat deopotriva Zilei Mondiale a Apei (22 martie) si Zilei lui Piky (3 iunie).La concurs au participat 486 elevi din clasele O - XII din judet, din 61 de unitati de invatamant.S-au acordat 64 de ... citeste toata stirea