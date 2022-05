Apel la 112: "O sa-mi omor nevasta si copiii!"

Politistii au fost in alerta miercuri, in urma unui apel primit la dispeceratul 112. Un barbat, din comuna Stolnici, i-a anuntat pe politisti ca o sa mearga la Pitesti sa-si omoare sotia si cei doi copii. Individul este cunoscut recidivist si oamenii legii au luat in serios afirmatiile lui.Razvan Florinel Z., un barbat in varsta de 47 de ani, din comuna Stolnici, a sunat la 112 si a spus: " O sa-mi omor sotia si copiii! Ma duc dupa ei, la Pitesti si-i omor!". Desi parea o gluma sinistra, ... citeste toata stirea