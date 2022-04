Apelul jandarmilor catre cei care vor petrece 1 Mai in natura: "Sa lase locul de picnic curat si nealterat"

Weekendul de 1 Mai atrage, ca in fiecare an, o mobilizare mai mare a fortelor de ordine la nivel national. Eforturile jandarmilor vor fi concentrate in sprijinul cetatenilor, pentru a le oferi, in primul rand siguranta. Pentru ei, jandarmii au cateva recomandari, mai ales daca au de gand sa petreaca sarbatoarea in natura. In Arges, spre exemplu, peste 100 de jandarmi, alaturi de politisti si pompieri, vor actiona pentru asigurarea masurilor de ordine publica si vor fi pregatiti sa intervina in ... citeste toata stirea