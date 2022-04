Aproape 5% din testele efectuate in Arges, in primele trei luni ale anului, prin programul pentru depistarea cancerului colorectal, sunt pozitive

Aproape 5% din testele efectuate prin programul POCU pentru depistarea cancerului colorectal sunt pozitive. Este bilantul primelor trei luni ale acestui an, in judetul Arges. Institutia Prefectului judetul Arges sprijina activ proiectul "Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale - ROCCAS II-Sud-Muntenia", in cadrul Programului Operational Capital Uman, in baza unui acord cu ... citeste toata stirea