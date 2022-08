Aproape o treime din elevi au absentat la BAC

Saptamana trecuta s-au desfasurat in Arges, cele trei probe scrise ale Bacalaureatului, sesiunea august-septembrie. Examenul nu a fost lipsit de incidente, iar mai multi elevi au absentat.BAC-ul de toamna a fost sustinut la noi in judet in 5 centre: # Colegiul Tehnic "Costin D. Nenitescu", Pitesti # Liceul Tehnologic "Constantin Brancusi", Pitesti # Liceul Tehnologic "Dimitrie Dima", Pitesti # Liceul Tehnologic "Ferdinand I", Curtea de Arges # Liceul Tehnologic "Dan Barbilian", Campulung. ... citeste toata stirea