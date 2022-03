Are de platit peste 300.000 lei la stat!

Un cunoscut afacerist, in varsta de 68 de ani, a fost condamnat pentru evaziune fiscala. Acesta detinea o ferma de porci la Draganu si a fost acuzat ca timp de mai multi ani a vandut animale fara sa inregistreze tranzactiile in contabilitate. A primit o pedeapsa de 3 ani, cu suspendare. Instanta a decis ca el sa plateasca la stat prejudiciul de peste 300.000 lei. Cum sentinta nu este definitiva, ieri fermierul a declarat apel.In septembrie 2017, Constantin S., acum in varsta de 68 de ani, a ... citeste toata stirea