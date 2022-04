Arestat ca si-a ucis bunicul

Patru ani atat a durat ancheta intr-un dosar privind decesul unui batran, in varsta de 84 de ani, din comuna Dobresti. S-a stabilit ca omul nu a murit de batranete ci dupa ce a fost batut mar, de un nepot. Suspectul nu a recunoscut ani buni ca el este autorul agresiunii, in cele din urma fiind "ajutat" de concubina sa-si reaminteasca!In septembrie 2018, un barbat, in varsta de 84 de ani, din comuna Dobresti a fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti, fiind bolnav. Omul a murit in ... citeste toata stirea