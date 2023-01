Argentinianul Facundo Rizzi a semnat cu FC Arges

Clubul FC Arges a anuntat al cincilea transfer din aceasta iarna. Pitestenii au ajuns la un acord pentru 1 an si 6 luni si drept de prelungire pe inca 1 an cu fotbalistul argentinian Facundo Rizzi. Fundasul stanga in varsta de 25 de ani, a evoluat in prima parte a acestui sezon la Gimnasia y Esgrima de Jujuy, in liga secunda a Argentinei. M.D.Cititi, de asemenea, pe curier.roShareTweetArticolul anterior Femeie disparuta de acasa!Articole *** *** ***Femeie disparuta de acasa!luni, 9 ... citeste toata stirea