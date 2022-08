Argesean acuzat de furt armat

Un barbat, in varsta de 50 de ani, din comuna Maracineni a fost ridicat de politistii din cadrul Sectiei de Politie Bascov, impreuna cu politistii Biroului Urmariri din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Arges,pe numle lui fiind emis un mandat european de arestare. Acesta este acuzat de comiterea de furt armat orgasnizat, in Italia.Oamenii legii au pus in executare un mandatul european de arestare, emis de autoritatile din Italia, si l-au retinut pe Marian C., de 50 de ani, din ... citeste toata stirea