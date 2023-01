Argesean extradat pentru o talharie comisa in Italia

Un argesean, in varsta 36 de ani, va fi extradat in Italia. Era dat in urmarire internationala din decembrie 2022 cand a fost emis pe numele lui mandatul european de arestare de catre Parchetul de pe lamga Tribunalul Reggio Calabria. M.S.Este acuzat de comiterea unei talharii si era cautat pentru a fi cercetat. Barbatul a fost prins de polititi in comuna Izvoru, acolo unde se dusese la o ruda. El este recidivist avand condamnari si in Romania pentru furt si talharie."In ziua de 09 ianuarie a. ... citeste toata stirea