Argesean pe locul III la Campionatul European de Kickboxing

Un tanar pitestean, in varsta de 19 ani, a obtinut locul III la Campionatul European de Kickboxing Seniors&Masters care a avut loc in Turcia. Sportivul practica kickboxing de patru ani si a participat la numeroase competitii pana in prezent.Stefan Baibarac practica kickboxing de performanta in cadrul clubului Aleph Pitesti. Este dublu campion national, iar din anul 2019 a urcat pe podium la toate competitile internationale la care a participat: La Cupa Mondiala 2019 -locul 2, la Cupa ... citeste toata stirea