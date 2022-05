Argesenii pot afla online vechimea in munca

Argesenii au posibilitatea de a afla ce vechime in munca au acumulat de-a lungul anilor. Tot ce trebuie sa faca este creeze un cont de utilizator pe site-ul Casei Nationale de Pensii.Dar pentru a aflat ce vechime ai in munca trebuie parcursi mai multi pasi. Intai de toate facut un cont de utilizator pe site-ul Casei de Pensii, acolo unde se poate vedea ce vechime in munca ati acumulat de-a lungul anilor. Astfel, trebuie completat un formular cu datele personale (numele, prenumele, CNP-ul, ... citeste toata stirea