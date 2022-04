Argesenii pot iesi iesi mai repede la pensie, cu bani mai multi!

Momentul in care iesi la pensie si modul in care ti se calculeaza pensia in Romania tine de vechimea in munca pe care ai acumulat-o. Asta inseamna ca poti sa iesi mai repede la pensie, daca ai muncit o perioada mai indelungata sau ca poti castiga mai mult, daca iesi la limita de varsta.Pana acum, pensia s-a aflat in corelatie stricta cu perioada de contributivitate de pe parcursul activitatii profesionale. Asta inseamna ca doar perioada in care ai lucrat si ai dat bani la sistemul public de ... citeste toata stirea