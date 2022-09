Argesenii pot primi ajutor lunar pentru incalzire

Ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei in sezonul rece se acorda si in acest an argesenilor. Acesta se va da in acord cu prevederile unei noi legi, respectiv Legea consumatorului vulnerabil.Pentru a putea primi ajutorul pentru incalzire in perioada cuprinsa intre 1 noiembrie 2022 si 31 martie 2023, cei interesati trebuie sa depuna cererile pana in data de 15 octombrie.Conform avocatnet.ro, legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil este actul normativ ce reglementeaza acordarea ajutorului ... citeste toata stirea