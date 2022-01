Argesul, blocat la traseu. De la "Fabrica de permise" a tarii, la judetul in care ai cele mai mici sanse sa devii sofer

Dupa curatenia facuta de anchetatori in 2008, care a trimis la inchisoare 28 persoane implicate in reteaua de coruptie cu permisele auto, in Arges s-a ajuns acum sa se astepte si cate trei luni pentru a sustine examenul auto. In weekend au fost adusi examinatori din Valcea ca sa se deblocheze situatia. In mai putin de 15 ani, Argesul a trecut de la "Fabrica de permise de la Pitesti", prin care ajungea sofer oricine isi permitea sa dea spaga, la judetul in care aspirantii la permisul auto ... citeste toata stirea