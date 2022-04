Argesul, vizitat de aproape 10.000 de turisti, in luna ianuarie!

Potrivit datelor furnizate de Directia Judeteana de Statistica Arges, in prima luna a anului 2022 capacitatea de cazare in functiune a structurilor de primire turistica cu functiuni de cazare turistica a fost de 85,8 mii locuri-zile, mai mult de jumatate (62,6%) fiind oferita de hoteluri.Pensiunile turistice urbane au oferit 15,2% din totalul capacitatii de cazare turistica in functiune, pensiunile turistice rurale si agroturistice 10,6%, cabanele turistice 7,5%, diferenta (4,1%) fiind ... citeste toata stirea