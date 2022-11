Arhiepiscopia Argesului produce energie verde!

O investitie facuta de Arhiepiscopia Argesului si Muscelului in urma ca sapte ani, incepe sa aduca beneficii pentru entitatile ce-i apartin. Arhiepiscopia a devenit independenta energetic, dupa ce a cumparat Microhidrocentrala Calugarita, iar acum produce energie verde. Are o capacitate de 270 KWH ceea ce inseamna ca ar putea asigura consumul necesar pentru toate lacasurile de cult din intreg judetul.Microhidrocentrala Calugarita, situata pe raul Valea lui Stan, in comuna Arefu, a fost ... citeste toata stirea