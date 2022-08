Arhiepiscopul Calinic al Argesului, despre bautura: "Este o diferenta enorma intre a te imbata si a gusta un paharut"

Cunocut pentru vorbele sale pline de talc, arhiepiscopul de Arges si Muscel, IPS Calinic, are cateva povete despre consumul de alcool si explica diferenta intre a te imbata si a gusta un paharut, ca medicament. Dupa ce, pe parcursul postului Sfintei Marii, a explicat, aproape zilnic, in pilde, ce inseamna postul pentru suflet, minte si trup si cum se tinea in vremurile de odinioara, IPS Calinic Argeseanul continua si dupa marea sarbatoare seria povetelor presarate cu citate din Biblie. Miercuri, ... citeste toata stirea