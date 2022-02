Arsi de vii in casa cuprinsa de flacari. De la ce a izbucnit incendiul

Doi oameni au murit, un altul a ajuns la spital cu arsuri de gradele unu si doi, cinci locuinte au fost distruse de flacari si multe alte bunuri s-au facut scrum in Arges in weekend din cauza unor neglijente. Chiar si pompierii sunt ingrijorati de frecventa acestor incendii. Cel mai grav dintre incendii a avut loc sambata in comuna Topana. Pompieri din doua judete, Olt si Arges, au fost mobilizati sa stinga flacarile. Din pacate, doua persoane au sfarsit tragic in locuinta in care au trait o ... citeste toata stirea