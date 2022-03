Astazi este Buna Vestire

Dezlegare la peste in Postul PasteluiAstazi este mare sarbatoare pentru crestinii ortodocsi, fiind praznuita Buna Vestire sau popular, Blagovestenia. Praznicul este in amintirea zilei in care Sfantul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare ca va naste pe Fiul lui Dumnezeu. Este prima dezlegare la peste in Postul Pastelui. Urmatoarea dezlegare la peste din acest post va fi in Duminica Floriilor, pe 17 aprilie.Buna Vestire este prima sarbatoare confirmata in documente, dintre sarbatorile ... citeste toata stirea