Astazi incepe Postul Pastelui

Pentru crestinii ortodocsi, astazi incepe Postul Sfintelor Pasti care se termina in ziua Invierii Domnului, pe 24 aprilie. Postul Mare al Pastelui se refera la postul de 40 de zile si 40 de nopti tinut de Mantuitorul Iisus Hristos, inainte de a incepe propavaduirea Evangheliei.Pe toata perioada Postului Pastelui, nu se fac nunti si botezuri. In afara zilelor de post de peste an, nu se fac nunti in zilele Praznicelor imparatesti si nici in ajunul acestora, in saptamana lasatului sec de carne, ... citeste toata stirea