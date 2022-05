Astazi, ultima zi de autorecenzare pentru argeseni

Platforma de autorecenzare va fi deschisa pana astazi, 27 mai, iar vizita recenzorilor in teren se va desfasura in perioada 31 mai - 17 iulie.Pentru orasul Mioveni a fost stabilit un numar de 26 de recenzori care au fost selectati si instruiti de catre INS prin Directia Judeteana de Statistica Arges. Recenzorii vor intervieva persoanele din locuintele alocate in sectorul de recensamant atribuit si vor completa informatiile pentru toate locuintele, spatiile colective de locuit, gospodariile si ... citeste toata stirea