Un barbat, din comuna Mihaesti, a fost atacat de un urs, joi dimineata. Omul se ducea catre statia de autobuz. A luat-o pe o scurtatura, prin sat. Intr-o zona unde curge un parau si e multa vegetatie i-a aparut un urs in fata. Animalul l-a muscat. M.S."In aceasta dimineata, un echipaj SMURD de prim ajutor calificat a fost solicitat sa intervuna in comuna Mihaesti, satul Furnicosi, in cazul unei persoane ranita de urs.Echipajul medical ajuns de urgenta la locul solicitarii a constatat ca era ... citeste toata stirea